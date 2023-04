Ancelotti ammette: “Sì, il Brasile mi ha cercato”

Il tecnico del Real Madrid: “Ho un contratto con questo club e a oggi penso solo a fare bene con questa squadra”

01-04-2023 15:08

Carlo Ancelotti per la prima volta ammette l’interessamento del Brasile: “Sì, è vero. Mi vogliono ed è una prospettiva che mi entusiasma , ma per ora ho un contratto e voglio continuare qui. Poi, nessuno conosce il futuro. E non confermo di aver detto che dopo l’avventura con il Real Madrid mi sarei ritirato”.

Alla vigilia della sfida con il Valladolid, il tecnico italiano prosegue: “Le voci non mi sorprendono ma non sono neanche preoccupato, a oggi penso soltanto a fare bene in questo club. Il resto mi sembra chiaro: continuerò al Real Madrid finché il club me lo permetterà. Sento la fiducia della società, la calma dell’ambiente e stiamo facendo molto bene. Ora puntiamo ai titoli per i quali siamo in corsa”.

Infine: “Non conosco il presidente della Federcalcio brasiliana, ma se venisse a Madrid certo che lo incontrerei”.