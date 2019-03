Ancelotti fa chiarezza su Ospina

Il Napoli ne fa quattro all'Udinese e risale a -15 dalla Juventus sconfitta dal Genoa.

Carlo Ancelotti però si sofferma sulla prestazione della squadra nei commenti post-gara ai microfoni di 'Sky Sport': “Anche contro il Sassuolo abbiamo sofferto, fa arrabbiare giocare domenica pomeriggio dopo essere scesi in campo giovedì e questa volta c’è stata anche la trasferta. La squadra non ha le energie nervose oltretutto contro una squadra come l’Udinese che ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in doppio vantaggio, ma non lo meritavamo. Eravamo un po’ disordinati. Nella ripresa abbiamo messo ordine e penso che abbiamo vinto meritatamente”.



Poi una battuta sul sorteggio di Europa League e sulle condizioni di Ospina: “Prima dell’Arsenal abbiamo tre gare di Serie A dopo la sosta. La pausa credo che serva. Per Ospina fortunatamente non è niente di grave, ha fatto una tac che è negativa. È sotto controllo e cosciente”.



SPORTAL.IT | 17-03-2019 21:50