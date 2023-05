Ancelotti resta al Real Madrid

E' l'apertura di oggi di As. Il tecnico italiano è già al lavoro per allestire la rosa della prossima stagione

31-05-2023 08:39

Carlo Ancelotti dice “no, grazie’ alla Federazione brasiliana e resta al Real Madrid. E’ questa l’apertura di oggi di As. Il tecnico italiano sarebbe già al lavoro per allestire la formazione della prossima stagione, in cui ci sarà un rinforzo per reparto. In attacco potrebbero essercene due, ma dipenderà da Karim Benzema, se deciderà di rimanere o di cedere all’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. As dà per sicuro il ritorno di Brahim Diaz, trequartista del Milan, che andrà a coprire il buco lasciato da Marcos Asensio. Quest’ultimo domenica saluterà i tifosi madridisti e dovrebbe essere l’unica partenza insieme a quella di Mariano.