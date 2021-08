Ancelotti rivela: “Mai pensato di riportare Ronaldo al Real”

Non ci sarà nessun ritorno al Real Madrid per Cristiano Ronaldo. A chiudere la questione, probabilmente in definitva per questa sessione di mercato, è stato Carlo Ancelotti, allenatore del club della capitale spagnola.

Il tecnico ha risposto con un tweet alle voci di mercato che da ieri notte hanno iniziato a circolare dopo la notizia del ‘Chiringuito’, secondo cui l’allenatore avrebbe avviato i contatti con l’entourage di CR7.

“Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti”.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

A diffondere la notizia nella notte italiana Edu Aguirre, amico di Cristiano Ronaldo, secondo cui il portoghese avrebbe potuto muoversi entro la fine di questa sessione di mercato e in particolare tornare proprio a Madrid.

Stando alle indiscrezioni, sarebbe stato lo stesso Ancelotti a mettersi al lavoro per provare a riportare CR7. Da parte del tecnico arriva però una secca smentita. E anche il futuro di CR7 sembra più chiaro. Anzi, più bianconero.

OMNISPORT | 17-08-2021 14:40