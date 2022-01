Ancelotti su Bale e Hazard: “Al Real Madrid la concorrenza è grandissima”

19-01-2022 14:55

Carlo Ancelotti non fa prigionieri al Real Madrid. È questo ciò che si evince dalle ultime dichiarazioni rilasciate dall’allenatore italiano su Bale e Hazard, due ai quali, nonostante il pedigree di livello, l’ex tecnico dell’Everton è pronto a rinunciare finché non saranno pronti per dare il massimo.

“Hanno avuto tante battute d’arresto, con infortuni e problemi fisici. Non devo dare nessun consiglio, hanno talento e qualità e potranno darci una mano nella seconda parte della stagione” ha detto Ancelotti alla vigilia del match di Copa del Rey contro l’Elche.

“Io faccio le mie scelte per il bene del club, devo mandare in campo la formazione migliore per vincere. Il problema è che in un club come il Real Madrid la concorrenza è grandissima” ha continuato l’allenatore dei blancos, parso comunque rinfrancato dai recenti miglioramenti delle sue due stelle.

“Bale sta bene, si è allenato e fa parte della rosa. Hazard sta bene da un mese e mezzo circa ed aspetta la chiamata, quando arriverà si farà trovare pronto”.

OMNISPORT