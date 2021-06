Ancelotti, tentazione Koulibaly per il nuovo Real

Se Fabian Ruiz sembra entusiasta del nuovo corso del Napoli e si dice disponibile a restare nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, Kalidou Koulibaly potrebbe essere uno dei sacrificati da parte del presidente De Laurentiis durante il prossimo calciomercato.

Dopo sette stagioni ad alti livelli il difensore senegalese sembra affascinato dalla possibilità di cimentarsi in altre piazze e di giocare in Champions con continuità.

La società è pronta a valutare eventuali offerte non inferiori ai 50-60 milioni. L’ambizione di KK sembra essere quella di approdare in Premier League, magari al Liverpool che in passato si era fortemente interessato alle sue prestazioni.

Tuttavia, come riporta ‘La Repubblica’, il ritorno al Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe sparigliare le carte.

Nonostante l’avventura del tecnico emiliano a Napoli sia stata breve e poco felice, infatti, Koulibaly ha sviluppato un buon rapporto con Ancelotti e potrebbe anche valutare la possibilità di trasferirsi in Spagna qualora Don Carlo riuscisse a convincere Perez a formulare una proposta all’altezza a De Laurentiis.

OMNISPORT | 02-06-2021 09:54