Anche dal Portogallo tirata d'orecchie a Cr7, polemica social

I tifosi della Juventus gliel’hanno già in parte rimproverato, perché da lui non si aspettavano solo i gol ma anche un coinvolgimento a tutto tondo nel mondo Juve, una leadership trascinante, un’esperienza – specie in Champions – che avrebbe dovuto fare la differenza trascinando i bianconeri verso quella coppa maledetta ma ora non sono i soli. E’ un momento di attacchi da tutte le parti per Cristiano Ronaldo, tra le polemiche per il fallo su Cragno e le voci di un addio alla Juve.

Ct Portogallo avvisa Ronaldo

Anche Fernando Santos, ct del Portogallo, fa sua una delle accuse che i fan bianconeri hanno rivolto a Cr7, ovvero: pensa alla squadra e non ai tuoi record personali. In vista dei prossimi impegni della nazionale portoghese Santos, che in vista della gara con l’Azeirbagian a Torino e che si allenerà alla Continassa, usa carote e bastone con il bomber della Juve.

“So che ha un grande sogno ed è quello di partecipare e vincere il Mondiale, è l’obiettivo per il quale stiamo lavorando tutti – ha detto in conferenza stampa- Tutto il resto però deve rimanere fuori dalla nazionale. Sono sicuro che Cristiano sarà motivatissimo al di là dei gol che riuscirà a fare”.

Poi aggiunge: “Quando gioca con la maglia del Portogallo dà sempre qualcosa in più, per questo spero che non stia troppo a pensare ai suoi record personali ma si concentri sui gol che servono alla nazionale e abbia la sua solita ambizione”.

I tifosi replicano sui social

Arrivano le reazioni via social: “Io lo vado dicendo da 3 anni. A me dei record di CR7 me ne frega una CIPPA LIPPA. Io da lui volevo 1 Champions e non l’ ho vista neanche col binocolo. Quindi sono inc… nero dalla rabbia!!!” o anche: “un giocatore da solo ti fa vincere una partita non una Champions. Chiedere al Barcellona di questi ultimi anni”. Tutta da ridere invece la provocazione di Gene Gnocchi: “Dopo aver battuto quello dei gol di Pelé, Ronaldo punta a un altro record: i giocatori colpiti in barriera”.

SPORTEVAI | 17-03-2021 12:32