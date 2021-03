Ultimatum dei tifosi della Juve a CR7

L’eliminazione dalla Champions League ha gettato i tifosi della Juventus in uno stato di agitazione totale. Per la prima volta dopo nove anni i fan bianconeri stanno facendo i conti con una stagione che si potrebbe dimostrare avara di successi. Il distacco in campionato nei confronti dell’Inter è pesante ma non impossibile da colmare per provare a vincere il decimo scudetto consecutivo, ma si comincia a guardare anche al futuro.

Il tweet di Ravezzani

Anche il giornalista Fabio Ravezzani si interroga sulla posizione di Cristiano Ronaldo all’interno della formazione bianconera. Tanti i gol realizzati con la maglia della Juventus ma anche la sensazione che la squadra abbia dovuto giocare per il portoghese e non viceversa: “Ancora su CR7. Molti dicono: con lui la Juve è andata peggior, ma ha fatto una valanga di gol. Sì, spesso a scapito degli altri. E in definitiva, un giocatore che guadagna da solo quanto la somma dei tuoi sei più pagati o migliora i risultati di tutti o hai sbagliato a dargli tanto”.

La reazione dei social

I tifosi sono divisi da giorni sull’argomento CR7. Il calciatore portoghese ha dimostrato nella sua avventura italiana tutto il suo talento in tantissime occasioni, tante delle vittorie arrivate sono state frutto delle sue giocate, ma allo stesso tempo è anche vero che la squadra non ha fatto il salto di qualità sopratutto a livello europeo che in tanti si aspettavano.

Ma c’è anche chi come Giampiero che accusa i media e difende Ronaldo: “Ronaldo ha dato molto. Anche alla categoria dei giornalisti, che ne parlano da tre anni non solo per le questioni calcistiche, ma anche per quelle private. Se andrà via, faticherete molto a incentrare trasmissioni su un altro di pari livello”. Mentre Re sottolinea: “Operazione non dal Juve e totalmente estranea al suo DNA sotto tutti i punti di vista”.

Sono tanti i tifosi che sono decisamente critici nei confronti di Ronaldo e dell’apporto dato alla Juve nel corso di questi anni: “Abbiamo costruito una squadra che fosse funzionale ai suoi record personali. Lui non ha mai giocato per la squadra, ha sempre chiesto che la squadra giocasse per lui”. In molti sottolineano anche che l’operazione Ronaldo non era solo mirata al campo ma anche a una crescita rapida dal punto di vista economico: “Fatturato aumentato parecchio e velocemente. Penso fosse l’unico modo senza passare dalle vittorie europee. CR7 era economicamente vantaggioso per obiettivi di fatturato prima che calcistici. Sportivamente è andato male, ora si può cedere”.

SPORTEVAI | 14-03-2021 09:26