Juventus, Andrea Pirlo commenta le voci su Cristiano Ronaldo

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Cagliari: i bianconeri sono chiamati al riscatto in Serie A dopo il flop il Champions League e l’eliminazione con il Porto. “La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme, abbiamo ripreso. La strada ce l’abbiamo bene in testa. Il Cagliari ha appena cambiato allenatore trovando subito risultati. Dopo l’eliminazione dalla Champions servirà grande orgoglio. Quando arriva un’eliminazione come questa ci sono tante polemiche e tante pressioni”.

Tra le voci spiccano quelle su Cristiano Ronaldo, che secondo le indiscrezioni potrebbe tornare a Madrid: “Sta bene, è normale sia deluso da quanto successo l’altra sera, come tutta la squadra. Si è allenato bene, penso abbia recuperato per giocare domani sera. E’ il personaggio più importante al mondo con Messi, è normale che si parli di lui. Ricordiamoci che ha sempre fatto bene, può capitare che non faccia gol una volta”.

Sul suo futuro, Pirlo tira dritto: “Nella mia carriera ne ho vissute parecchie di queste situazioni, ho vinto tanto ma anche perso tanto. Siamo a marzo, abbiamo ancora davanti 13 partite di campionato più la finale di Coppa Italia, la stagione non è finita martedì. Abbiamo voglia di dimostrare che siamo la Juventus. Dipenderà da noi e dagli obiettivi che ci siamo prefissati. Dalla tristezza bisogna tirare fuori il meglio”.

La situazione di Dybala: “Speriamo di averlo subito dopo la sosta, non lo abbiamo mai avuto a disposizione un campione come lui e questo dobbiamo ricordarlo”. Le difficoltà in Europa: “Abbiamo commesso degli errori e quando li commetti in Champions purtroppo capita di uscire. Succede anche ad altre squadre, quando prendi gol poi diventa difficile vincere lo scontro diretto. Per il futuro ci sarà tempo di parlarne, ora in testa abbiamo obiettivo del campionato”.

OMNISPORT | 13-03-2021 13:36