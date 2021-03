Zidane: "CR7 al Real Madrid? Sì, può essere"

Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Porto si rincorrono sempre più frequenti ed incessanti le voci che vogliono Cristiano Ronaldo via dalla Juventus. Un Cr7 che manco farlo apposta, proprio contro i lusitani in Champions ha disputato una delle sue peggiori gare in maglia bianconera. Per adesso sono solo voci e rumors ma ad alimentarle è proprio un grande ex bianconero come Zinedine Zidane, che proprio su Ronaldo ha costruito le proprie fortune da allenatore.

Tre Champions di fila non si possono dimenticare, del resto. Ed è per questo che, intervistato da ‘Sky Sport’, il tecnico del Real non fa mistero di non disdegnare un possibile ritorno a Madrid del fuoriclasse portoghese. “Se c’è qualcosa di vero in queste voci? Sì, può essere… Conosciamo Cristiano, conosciamo la persona che è e tutto quello che ha fatto per il Real Madrid. In questo momento però è un giocatore della Juventus e dobbiamo rispettarlo. Sta giocando in un’altra squadra ed è giusto che la Juventus se lo goda. Se ci sarebbe posto per lui? Vediamo quale sarà il suo futuro. Per me avere allenato un giocatore come Cristiano Ronaldo è stata una grande fortuna”.

Se da Madrid si aprono le porte per un ritorno alle merengues, a Torino, non la vedono esattamente nello stesso modo. Fabio Paratici aveva infatti già scartato a chiare lettere questa clamorosa ipotesi di ritorno in Spagna, prima della vittoriosa trasferta di Cagliari: “Per noi è un privilegio averlo qui e ce lo teniamo stretto. Se rappresenta il futuro della Juve? Senz’altro”.

Frasi di circostanza? Non si sa, ma intanto Cr7 ha risposto sul campo mettendo a segno una tripletta che consente alla Juventus di poter continuare a rincorrere l’Inter, anche se a distanza, nella lotta scudetto.

OMNISPORT | 15-03-2021 14:58