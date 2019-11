Anche il mercato fa infuriare i tifosi del Napoli

Le polemiche roventi che coinvolgono squadra, allenatore, presidente e tifoseria, la situazione di classifica che si fa sempre più difficile, ora ci si mette anche il mercato a rabbuiare l’umore dei sostenitori del Napoli: da più parti filtrano infatti indiscrezioni relative a un possibile, clamoroso passaggio di un beniamino del San Paolo a un’altra big italiana.

I rumors – Secondo Il Mattino e il Corriere dello Sport (ma a riportarlo sono anche altre testate), Dries Mertens avrebbe definitivamente escluso il trasferimento in Cina ma potrebbe restare in serie A. Dove? A Milano, sponda nerazzurra. La fragorosa operazione di mercato potrebbe perfezionarsi già a gennaio, c’è chi scrive addirittura di accordo già raggiunto con i dirigenti dell‘Inter. Al Napoli 25 milioni, al belga invece andrebbero 4,5 milioni a stagione per tre anni, qualcosa in più rispetto ai 4 milioni circa offerti dal club partenopeo per il prolungamento del contratto. Offerta recapitata prima della questione ammutinamento, ovviamente.

I fischi col Genoa – Nella partita contro il Genoa Mertens è stato uno dei più volitivi. L’attaccante ci ha messo l’anima, senza però trovare il colpo risolutivo. Quasi mai, anzi, è riuscito ad andare al tiro con pericolosità. Dopo aver più volte invocato il sostegno del pubblico, senza successo, nel corso della gara, alla fine della stessa è stato proprio Mertens a radunare i compagni a centrocampo per applaudire i tifosi sugli spalti, applausi che sono stati totalmente sommersi dai fischi di tutto il San Paolo.

Furia sul web – La possibilità, poi, che uno degli idoli del San Paolo possa lasciare il Napoli per l’Inter ha alimentato nuovi veleni sul web. “Ma non aveva detto che in Italia non si vedeva in un’altra squadra che non fosse il Napoli?”, chiede perplesso Giuseppe. Scettico pure Armando: “Sì sì, ce lo vedo Marotta dare 25 milioni a De Laurentiis per uno che da febbraio può firmare da svincolato”. Nunzio invece fa i conti: “Insigne al Milan, Koulibaly e Fabian al Real, Meret alla Juve, poi bisogna trovare una destinazione per Allan (Psg?) e pure per Callejon (Cina?). Incasso 350/400 milioni e De Laurentiis già si lecca i baffi e pure la barba”. Gianluca, infine, se la prende con Mertens: “Va a mangiare la pizza, difende la città, si dice innamorato del Napoli: certa gente ama solo i soldi”.

SPORTEVAI | 10-11-2019 10:35