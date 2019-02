Ancora bufera su Federico Chiesa: "Rigore farsa"

La polemica con la Spal è rientrata, ma per Federico Chiesa è ancora bufera dopo la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, terminata 3-3. Nel dopo gara il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è tornato sull’episodio relativo alla simulazione del giocatore viola nella gara di campionato dell'andata.

"Le polemiche con Chiesa? All’andata il rigore fu una farsa, l’episodio peggiore della VAR, forse anche peggiore del fallo di mano di domenica con l’Inter. Il mio giudizio severo è stato dettato dalle immagini, che parlano chiaro. Difenderlo dicendo che è inciampato significa deridere l’avversario".

"Sono contento che Chiesa sia un grande giocatore, lo dico io per primo, ma con questa antipatia che gli si crea intorno rischia di trovare degli ambienti contrari, e non lo merita, ma non si possono stravolgere le immagini. Non è questo il modo di tutelare il giocatore. Dopo la partita di campionato non parlai del giocatore, ma dell’episodio”.

"Questo ragazzo è un grandissimo giocatore e ne sono felicissimo. Ma giustificarlo poi lo porta ad essere accolto malissimo negli stadi. Prenderà i fischi a Ferrara. Idem a Milano e Bergamo. E non se lo merita", ha concluso.

Questa la replica del tecnico della Fiorentina Pioli: "Invito Gasperini ad andare oltre e a vedersi bene le immagini, che dimostrano come sia inciampato. Chiesa non verrà mai fischiato negli altri stadi, ma sarà ammirato ovunque. Se poi la vuole pensare in questo modo, allora lo faccia pure. Ripeto, mi pento di non aver difeso il ragazzo subito dopo la partita, perché da quel momento in poi sono state dette cose brutte".

SPORTAL.IT | 28-02-2019 12:15