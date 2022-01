Ancora cancellato lo slalom maschile di Zagabria

06-01-2022 14:49

Ancora una figuraccia per il mondo dello sci alpino: a quasi 24 ore di distanza da quella di ieri, è arrivata un’altra cancellazione dello slalom maschile di Coppa del Mondo di Zagabria. Oggi però, a differenza di ieri, sono stati mandati allo sbaraglio 19 concorrenti su una pista preparata in modo totalmente inadeguato a ospitare una qualsiasi gara di sci. Per la cronaca, il miglior tempo l’ha fatto segnare il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, mentre Alex Vinatzer era quarto a 87 centesimi.

OMNISPORT