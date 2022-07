Ancora Monza: è fatta per Mazzocchi e si prepara il colpo Pinamonti

14-07-2022 18:00

Continua ad imperversare sul mercato il Monza di Adriano Galliani, che in queste ore sta perfezionando l’arrivo del terzino destro Pasquale Mazzocchi che è in uscita dalla Salernitana. In attesa dei dettagli, si vocifera di una acquisizione a titolo definitivo.

Poi c’è il capitolo centravanti, dove resta viva la pista Andrea Petagna ma con una accelerata notevole per Andrea Pinamonti dell’Inter. Il giocatore, protagonista l’anno scorso ad Empoli con ben 13 gol, è valutato circa 20 milioni e il Monza si è molto avvicinato a questa cifra: e la quadra si potrebbe trovare fissando un diritto di riacquisto fissato a quota 30 milioni, sono attese novità nelle prossime ore.

