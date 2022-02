Ancora problemi alla schiena per Mathieu Van der Poel

22-02-2022 10:12

Prosegue il momento no di Mathieu van der Poel, che continua ad accusare problemi alla schiena e sembra non vedere ancora la luce in fondo al tunnel per un possibile ritorno alle gare, avendo sì ripreso ad andare in bicicletta, senza però riuscire a programmare i prossimi appuntamenti.

Il ciclista olandese ha dovuto saltare praticamente tutta la stagione del ciclocross, abdicando anche il titolo di campione del mondo e osservando un periodo di riposo che perdura ancora ad oggi, rimandando l’inizio del World Tour su strada e forse ridimensionando gli obiettivi.

Per adesso per il talento olandese, solo brevi sgambate in bicicletta a testimonianza del fatto che il recupero sia ancora una questione piuttosto lunga.

“A poco a poco comincia ad allenarsi, ma non c’è ancora un ritorno in vista – ha detto il team manager Roodhoft a Sporza – Il fatto che possa allenarsi è un primo passo nella giusta direzione. Se non ci fossero stati miglioramenti dopo un periodo di riposo così lungo, sarebbe stato grave”.

