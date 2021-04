Andersson: "Ibrahimovic al Mondiale, perché no"

Non solo l’Europeo, ma anche il Mondiale in Qatar. Il commissario tecnico della Svezia Jan Andersson apre a una possibile convocazione di Zlatan Ibrahimovic, che ha appena rinnovato fino al 2022 il suo contratto con il Milan: “Se regge fisicamente ed è motivato… perché no. È un giocatore unico. Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ed è ancora in grado di giocare come sempre”, sono le parole a Fotbollskanalen.

I problemi fisici non sono però da poco: “È un percorso che va fatto passo dopo passo. Certo, se dal punto di vista fisico dovesse tenere, così come nelle motivazioni, non avrei problemi a convocarlo. Manca un anno e mezzo però, pensiamo all’Europeo. Poi valuteremo“.

Ibrahimovic ha saltato diverse partite con il Milan nell’ultimo periodo: “Sono un po’ preoccupato a dire il vero. Prima i glutei, poi l’inguine, poi altri problemi muscolari di vario genere. Averlo in squadra è un vantaggio, specie dopo le partite di marzo, ma questi stop mi preoccupano. Ma al tempo stesso c’è da dire che quando gioca è atletico e in forma”.

OMNISPORT | 23-04-2021 22:04