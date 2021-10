Andorra-Inghilterra, fiamme nello stadio a un giorno dal match

Una parte dell’Estadio Nacional de Andorra, l’impianto nel quale sabato sera si dovrebbe giocare Andorra-Inghilterra , una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 , è andata a fuoco a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio del match.

Il tutto è avvenuto poche ore dopo che la Nazionale inglese aveva finito la propria sessione di allenamento nell’impianto.

L’incendio è divampato sotto la struttura provvisoria che era stata eretta per ospitare di telecronisti della partita e al momento non è ancora noto quali siano state le sue cause.

Sul posto si è immediatamente recata una squadra di vigili del fuoco che è poi riuscita a domare le fiamme. A riprendere in diretta il tutto è stata una troupe di ‘Sky Sports ’ che si trovava nello stadio per un collegamento in diretta.

Resta adesso da capire se l’ Estadio Nacional potrà comunque ospitare il match o se si dovrà trovare una nuova sede per Andorra-Inghilterra.

Inaugurato nel 2014, l’impianto può ospitare fino ad un massimo di 3300 spettatori.

