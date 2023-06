Andrea Mandorlini verso il Cluj

L'ex tecnico del Mantova riparte dalla Romania

11-06-2023 10:35

Dopo la fallimentare esperienza al Mantova retrocesso in Serie D, Andrea Mandorlini ripartirà dalla Romania. Il tecnico ex Hellas Verona firmerà nuovamente con il Cluj, dove nel 2010 vinse campionato e coppa nazionale. Mercoledì le parti si incontreranno per le firme al contratto. Tra lo staff, Mandorlini porterà a Cluj-Napoca anche il praparator atletico Mauro Marini. L’avvio della nuova stagione è previsto per venerdì 16 giugno.