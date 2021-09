Andrea Pinamonti e un gol che fa la storia

Dopo aver vinto uno scudetto da comparsa con la maglia dell’Inter, Andrea Pinamonti ha accettato di rimettersi in discussione sposando il progetto dell’Empoli.

A lungo inseguito dalla società toscana, l’attaccante trentino dovrà farsi spazio in un reparto affollato, che conta un bomber consolidato, ma in Serie B, come Leonardo Mancuso, match winner nella storica vittoria dell’Empoli sul campo della Juventus, ma anche un altro centravanti a caccia di riscatto come Patrick Cutrone.

Pinamonti ha siglato il primo gol con la maglia azzurra nel 4-2 contro il Bologna. Si è trattato di una rete storica se è vero che, come riportato da Opta, la marcatura numero dodici della carriera in Serie A ha consentito all’ex interista di stabilire un curioso record, quello di essere il primo classe 1999 a segnare in A con quattro maglie diverse.

Oltre che con Empoli e Inter, con la quale andò in gol lo scorso 8 maggio contro la Sampdoria, Pinamonti è andato a segno nel massimo campionato anche con Genoa e Frosinone, siglando cinque gol con ciascuna delle due maglie.

Una bella soddisfazione per un giocatore ancora giovane, ma già con un buon bagaglio di esperienza, e a caccia della definitiva consacrazione.

OMNISPORT | 27-09-2021 19:53