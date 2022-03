Andretti: "GP Abu Dhabi? Colpa di Hamilton, non di Masi"

12-03-2022 16:51

Intervistato da As, Mario Andretti è tornato a parlare dell’ultimo GP della scorsa stagione in F1: “Dal mio punto di vista, quando è uscita la bandiera verde, Hamilton era abbastanza veloce, ma arrivando alla curva 4, Verstappen era molto vicino e Lewis ha lasciato la porta aperta. Penso che avrebbe potuto fare di più. Max aveva gomme nuove, ovviamente, ma la Mercedes era ancora più forte. La gara è stata emozionante e Verstappen ha meritato il titolo E poi la rivalità con Hamilton è stata tremendamente positiva per questo sport”.

Infine, Andretti ha difeso Masi: “Quando si è reso conto che la gara si stava avvicinando all’epilogo, ha evitato una conclusione dietro Safety Car. E penso sia stato corretto. Abu Dhabi era la corsa più importante della stagione e terminare dietro la vettura di sicurezza sarebbe stato un vero disastro”.

