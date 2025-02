Angela Carini al contrattacco: gli affondi dopo l'esclusione di Imane Khelif e la morte di John Cooney

La "Tigre" si toglie più di un sassolino per la non ammissione dell'algerina ai Mondiali boxe IBA. E ricordando il pugile scomparso per un trauma sul ring, tuona: "Non scherzate".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La “Tigre” mostra gli artigli e si toglie più di un sassolino. Angela Carini torna a farsi viva sui social a pochi giorni dall’esclusione di Imane Khelif dai Mondiali IBA, la federazione di boxe “in disaccordo” col CIO, per gli elevati livelli di testosterone riscontrati. Una bocciatura che era nell’aria, praticamente annunciata, ma che è stata accolta con entusiasmo in certi ambienti. E, a quanto pare, anche dalla poliziotta napoletana, che su Instagram negli ultimi giorni ha sfoggiato sorrisi compiaciuti, accompagnati da pungenti stilettate.

Angela Carini ricorda il pugile morto dopo un incontro

Nelle sue ultime stories, Angela Carini è partita da un ricordo di John Cooney, il 28enne pugile irlandese scomparso per le conseguenze di un trauma cerebrale rimediato durante un incontro a Belfast. Un ricordo e una celebrazione che in realtà hanno rappresentato il preludio a una lunga sequenza di affondi. Destinatari, con tutta probabilità, tutti coloro che – prima e dopo – hanno biasimato il suo comportamento in occasione del match del primo turno del torneo olimpico di boxe contro Imane Khelif.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carini punge: “Sul ring si rischia la vita, non è un gioco”

“La boxe non è uno scherzo. Rifletteteci e non fate gli eroi con le parole solo per prendere un misero like, su quel ring rischi la vita, e la vita nessuno te la ridarà. Quindi non parlate tanto per…”, è il testo contenuto in una storia condivisa da Angela Carini sul suo profilo. Ma non è finita. Il secondo messaggio è ancor più schietto e diretto: “Io avrei fatto. Io sarei salito. Io fino alla fine avrei fatto e detto. Ma non scherzate, con la “pelle” degli altri tutti bravi a parlare. Il ring non è un gioco”. Più chiaro di così.

Fonte: Angela Carini Instagram

La solidarietà del web: “Chiedete scusa ad Angela”

In tanti su Instagram hanno espresso vicinanza a Carini dopo l’esclusione di Khelif. “Alla fine avevi ragione tu ma nessuno voleva capirlo”, il commento di Elena accompagnato da un cuoricino. “Chissà se prima o poi qualcuno ti chiederà scusa”, il dubbio di Salvatore. “Ti stanno restituendo ciò che ti avevano rubato”, un altro intervento. “Immensa Angela, il tempo è galantuomo, avevi ragione ma noi lo sapevamo già“. Ma non mancano gli haters: “Allenarsi per smettere e lamentarsi di nuovo? Sei una vergogna“.