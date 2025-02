Angela Carini, l'attacco di Micol Di Segni (MMA) sul caso Imane Khelif: "Ha sentito profumo di Barbara D'Urso"

L'affondo della lottatrice e modella in un podcast: "Sei all'Olimpiade a rappresentare l'Italia e ti butti a terra dopo due secondi?". La replica della pugile napoletana.

Ancora polemiche, ancora discussioni sul caso Carini-Khelif. L’incontro del primo turno del torneo di boxe femminile delle ultime Olimpiadi di Parigi è finito tra gli oggetti di discussione di un podcast che ha avuto per protagonista Micol Di Segni, lottatrice MMA e modella, la prima fighter italiana a vincere il titolo mondiale IMMAF e a combattere nelle più importanti promotion internazionali. Romana, 37 anni, Di Segni ha giudicato molto negativamente il comportamento di Angela Carini in quella circostanza. E la replica della pugile napoletana non si è fatta attendere.

Carini-Khelif, l’attacco di Micol Di Segni

Intervenuta a Most Valuable Podcast, format di approfondimento sportivo condotto da Flavio Bizzarri e Luca Dotto, la campionessa di MMA ha subito incalzato Carini: “Tu stai a un’Olimpiade a rappresentare il tuo paese e ti butti per terra dopo due cazzotti?“. E ancora: “La tua categoria è 66 chili, questo vuol dire che hai fatto sparring con gli uomini per tutta la vita. Oltretutto Imane Khelif fa i ritiri della Nazionale ad Assisi con la Nazionale di pugilato, Carini già ci si era allenata con lei. Tutte si erano già allenate con lei e ci si erano pure fatte la doccia insieme, quindi lo sapevano benissimo se era una donna o se era un uomo”.

La lottatrice MMA solidale con la pugile algerina

Forte la solidarietà di Micol Di Segni nei confronti di Imane Khelif: “È stata una porcata quello che hanno fatto a quell’atleta, è stata una cosa schifosa e sono molto felice di vedere che ha avuto il coraggio di trasformare tutto questo odio, tutte queste polemiche, tutto questo fastidio che le hanno dato mentre quella sta facendo un’Olimpiade e ha vinto. Quella ha vinto le Olimpiadi ed è finita in copertina su Vogue”. E non è tutto: “Ho litigato con delle colleghe di Albuquerque che mettevano questi post tremendi dicendo ‘è uno schifo, gli uomini non dovrebbero combattere con le donne'”.

L’attacco ad Angela Carini: “Ha fatto la scena”

Ancora, per chiarire meglio il concetto: “Io sono la prima a dire che gli uomini non dovrebbero combattere con le donne perché ci faccio sparring con gli uomini, mi fanno male. Non è che le donne non mi fanno male, ma è proprio un’altra cosa. Un cazzotto preso da un uomo di 60 chili non è un cazzotto preso da una donna di 60 chili. Quindi io dico: hai fatto sparring con gli uomini tutta la vita, hai preso cazzotti tutta la vita, già ti ci sei allenata con Imane Khelif: stai a fare la scena“. Con tanto di affondo: “Hai sentito proprio la sigla di Domenica In, di qualche programma tv. Hai sentito la puzza di Barbara D’Urso (poi si corregge in profumo su invito di uno dei conduttori, ndr) e secondo me è stata mal consigliata”.

La replica della pugile napoletana: storia Instagram

Dopo un po’ è arrivata la replica di Angela Carini, rigorosamente attraverso i social. La poliziotta napoletana, che già qualche tempo fa aveva sottolineato un concetto – “Solo mossi da odio e frustrazione, raccontate menzogne solo per un po’ di notorietà” – è tornata indirettamente sull’argomento con una story che sembra una risposta alle ultime considerazioni sul suo conto: “Viviamo in una società in cui l’offeso perdona, ma l’offensore non si scusa mai”.