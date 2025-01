Angela Carini, il durissimo sfogo: “Siete mossi dall’odio”. De Carolis la convoca con Irma Testa per un raduno

Nuovo sfogo della pugile italiana sulla sua pagina Instagram: continuano le ripercussioni del caso Khelif. Intanto il nuovo direttore tecnico lavora per sanare il rapporto con la compagna di squadra

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Avrà un lavoro piuttosto difficile Giovanni De Carolis, solo qualche mese fa ha smesso i panni del pugile e ora veste quelli del direttore tecnico della nazionale italiana appena nominato. Una leggenda del pugilato azzurro che tra le tante cose da risolvere avrò anche la difficile gestione dei rapporti all’interno della squadra a cominciare da Angela Carini e Irma Testa.

Lo sfogo di Angela Carini

L’affare Imane Khelif sembra ancora lontano dall’essere dimenticato con Angela Carini che si sente sempre nel mirino delle critiche. E nelle ultime ore la pugile napoletana è tornata a sfogarsi sulla sua pagina Instagram con delle parole molto dure, pur senza fare nomi o puntare il dito in una direzione specifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Siete così mossi dall’odio e dalla frustrazione che non sapete più cosa dire e inventare ancora e ancora. L’unica cosa è quella di divulgare odio e cattiveria. Ma prima di parlare di me percorrete la mia vita. Ho lasciato mio padre in fin di vita per andare a combattere alle Olimpiadi, privandomi del suo ultimo saluto, di un suo ultimo respiro, di un suo ultimo bacio. Quindi prima di giudicare una persona rifletteteci, perché siete solo frustrati”.

De Carolis prova a fare da intermediario

Angela Carini non fa nessun riferimento a Irma Testa ma ora nella questione tra le due pugili italiane potrebbe rientrare suo malgrado il nuovo dt Giovanni De Carolis. Nel corso di un’intervista a Repubblica, il direttore tecnico è intervenuto anche su questa vicenda: “E’ chiaro che ciò che è successo ha lasciato il segno anche se è una vicenda che ho seguito da lontano. Ma sono due ragazze intelligenti, parlerò con entrambe per trovare un punto di incontro. Il concetto di coesione su cui voglio puntare vale per tutti”.

Al via il primo raduno della nazionale

Il primo banco di prova arriva proprio in questi giorni con il primo raduno stagionale in programma a Roma fino al 17 gennaio. A collaborare in questa occasione ci sarà un’altra leggenda del pugilato italiano come Clemente Russo che ha lasciato la carriera agonistica nel 2021 dopo due argenti olimpici e due titoli mondiali ma anche Sumbu Kalambay, Laura Tosti e Roberta Bonatti. Per l’occasione il nuovo direttore tecnico ha convocato 26 atleti e tra le donne ci sono sia Irma Testa che Angela Carini.