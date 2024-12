Anna Kalinskaya, compleanno senza Sinner: spunta un cuoricino per Jannik, ma è un profilo fake

La tennista russa compie 26 anni e festeggia a Miami con le amiche: il rosso di San Candido è in Europa e si prepara a spostarsi a Dubai. Una "finta" Anna stravede ancora per lui.

Tanti auguri ad Anna Kalinskaya. La tennista russa compie 26 anni e li festeggia a Miami, dove si è ormai trasferita da qualche settimana, una volta conclusa la sua stagione. A farle compagnia le amiche e le compagne dei (blandissimi) allenamenti di questi giorni, visto che la bella moscovita sta trascorrendo più tempo tra locali, saloni di bellezza, parrucchieri e pasticcerie che sui campi da tennis. Tutto documentato sui social. D’altro canto, non è in Florida per allenarsi, ma soprattutto per rilassarsi e per divertirsi: è a tutti gli effetti in vacanza.

Kalinskaya, compleanno a Miami con le amiche

Visti i numerosi “indizi” lasciati su Instagram in questi giorni e che sembrano raccontare la fine dell’idillio amoroso con Jannik Sinner, nessuno si è stupito che Anna possa trascorrere il compleanno lontano dal numero 1, a cui sembrava legatissima fino a ottobre inoltrato: addirittura c’erano state proposte di matrimonio formulate tra il serio e il faceto da Jannik alla sua compagna subito dopo il trionfo agli US Open. Il rosso di San Candido, nonostante alcuni “avvistamenti” veri o presunti, a Miami, nei prossimi giorni presenzierà in Italia ad alcuni eventi istituzionali della FITP. Poi volerà a Dubai.

Il futuro di Anna: doveva andare a Dubai con Sinner

Compleanno da single, insomma, per Anna, che per la verità fino a qualche settimana fa aveva in programma a sua volta di trasferirsi a Dubai a dicembre, per iniziare gli allenamenti per la nuova stagione sotto il sole degli Emirati. E soprattutto, al fianco dell’amato Sinner. Un programma, con tutta probabilità, stravolto dalle evoluzioni della sua storia sentimentale con Jannik: Kalinskaya sembra trovarsi meravigliosamente a Miami al punto da poterne fare la sua “base” in pianta stabile, tra un torneo e l’altro.

Il cuore di Anna per Jannik: ma è un account fasullo

Nel frattempo sembra che qualcuno non intenda rassegnarsi alla fine della liaison tra Jannik e Annina. Al punto da “inventarsi” un profilo fake, attraverso cui lanciare parole al miele per Sinner, come se nulla fosse accaduto nel frattempo. Il profilo ufficiale (e verificato) di Anna Kalinskaya su Instagram è annakalinskaya78, su X a settembre ne è comparso uno fasullo: Anna_Kalinskaya, con l’underscore tra nome e cognome. Quando in tanti, su questo account pezzotto, si sono imbattuti in un cuoricino per Jannik, hanno pensato a un riavvicinamento. Niente di tutto ciò: tutto falso, proprio come l’account intestato alla russa.