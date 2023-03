Il classe 2000 ai margini del Barcellona: summit di mercato tra la dirigenza catalana e Jorge Mendes.

15-03-2023 21:27

‘Mundo Deportivo’ rivela che a Porto si è tenuto ieri un vertice di mercato tra Jorge Mendes e il Barcellona, rappresentato dal ds Matue Alemany e da Joan Laporta.

Oltre a una rosa di potenziali rinforzi blaugrana (Joao Cancelo, Ruben Neves, Bernardo Silva su tutti), un tema caldo è stato Ansu Fati, che non sembra al centro del progetto di Xavi: il 20enne naturalizzato spagnolo, che in inverno era stato accostato al Bayern, non ha intenzione di rimanere in Catalogna sino al 2027; sono interessate alle sue prestazioni alcune inglesi, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Newcastle su tutte.