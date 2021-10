Antalyaspor: Sahin diventa allenatore/giocatore

Otto punti in 8 giornate, una vittoria nelle ultime 5: l’ Antalyaspor è in crisi e cerca una scossa. Una scossa che il club ha provato a dare rivoluzionando la guida tecnica, optando per l’esonero di Ersun Yanal.

Una scelta forte, figlia di un rendimento deludente che porta la squadra turca ad occupare il quattordicesimo posto in classifica a ben 11 lunghezze dalla capolista Fenerbahce: al posto di Yanal, ecco la decisione che non t’aspetti.

Come reso noto dallo stesso Antalyaspor sul proprio sito, il consiglio d’amministrazione della società ha promosso Nuri Sahin allenatore/giocatore. L’ex centrocampista di Borussia Dortmund e Real Madrid è in rosa dall’estate 2020, quando fu acquistato dal Werder Brema.

A lui il compito di risollevare la squadra, nella doppia veste che lo vedrà fornire dettami direttamente dal prato verde: per Sahin, 33 anni, in carriera anche una Liga e una Bundesliga vinte.

OMNISPORT | 06-10-2021 14:52