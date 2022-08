Antetokounmpo non esclude un futuro ai Bulls

15-08-2022 11:20

Il presente di Giannis Antetokounmpo è a Milwaukee, il futuro invece potrebbe essere in Illinois e per la precisione a Chicago, città sede di una franchigia che per il due volte MVP ellenico ha un discreto fascino.

“Per uno che gioca a basket affermare che direbbe no ai Bulls sarebbe una grande bugia. È una squadra che ha vinto molti campionati, una squadra con uno dei più grandi giocatori se non il più grande giocatore che abbia mai giocato a questo sport” ha ammesso il nativo di Sepolia al programma The Sport Zone.

“È un gioco da ragazzi, a tutti piacerebbe giocare per Chicago. In fondo alla linea, non si sa mai. Non sai mai cosa la vita ti può riservare. Forse giocherò per Chicago. Ma in questo momento sono impegnato con Milwaukee” ha chiosato Antetokounmpo che però ha dato un chiaro indizio su dove potrebbe esser ambientato il prossimo capitolo della sua carriera.