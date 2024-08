Anthony Ammirati dal salto con l'asta a un sito per adulti? Proposta indecente al francese dopo le Olimpiadi

Il giovane francese Ammirati, il saltatore con l’asta diventato virale per aver abbattuto l'asticella col genitale, fa gola al mondo dell'hard: un sito è pronto a ricoprirlo d'oro.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dalle Olimpiadi a un sito per adulti è un attimo. Giusto il tempo di un salto con l’asta con tanto di ‘epic fail’. Ma nell’era dell’hawk tuah una seconda occasione arriva sempre, dal mondo del web. E così un noto portale a luci rosse tenta Anthony Ammirati, atleta francese diventato virale per aver abbattuto l’asticella col suo pene.

Ammirati o… ammirato? La ricca proposta da un ‘sito xxx’

Ventuno anni, medaglia d’oro ai Campionati mondiali Under 20 di atletica leggera nel 2022. Un talento. Dopo aver brillato a livello giovanile Anthony Ammirati sperava di sfruttare il fattore casa per regalarsi un’Olimpiade da sogno. A modo suo l’ha fatto. Certo, non è salito sul podio. E neppure ci è andato vicino, vista che ha chiuso al dodicesimo posto. Ma la sua performance nel salto con l’asta è stata vista (e rivista) in ogni angolo del pianeta, perché non capita tutti i giorni di abbattere la sbarra, che separa un atleta dall’inferno al paradiso, col proprio membro. Tra battute, meme, condivisioni social e servizi televisivi, ecco una proposta di lavoro. Di quelle davvero allettanti per l’entità della cifra messa sul tavolo.

Salto con l’asta, una nuova vita per il francese Ammirati?

Le sirene del mondo a luci rosse riusciranno ad ammaliare il giovane Anthony? Ne parla TMZ: a volere a tutti i costi il francese, che non è riuscito ad acciuffare la finale olimpica, è Daryn Parker, vicepresidente di CamSoda, sito web dedicato a un pubblico rigorosamente adulto. “Mi piacerebbe offrirti fino a 250.000 dollari in cambio di uno spettacolo via webcam di 60 minuti, in cui mostrerai i tuoi beni, esclusa la traversa, ovviamente” ha scritto in una lettera inviata a TMZ Sports. Poi ha aggiunto: “Se dipendesse da me, ti premierei per quello che hanno visto tutti gli altri, il tuo talento sotto la cintura”.

La reazione del giovane francese all’offerta a luci rosse

Al momento da parte di Ammirati ancora nessuna risposta in merito all’offerta che potrebbe fargli cambiare vita. Piuttosto, tanto amaro in bocca per aver mancato l’appuntamento con la finale davanti al pubblico di casa. Perché ai Giochi ci teneva tantissimo. “Sono un po’ deluso perché non ho sbagliato niente al terzo tentativo a 5,70 m”. Il classe 2003 ci riproverà tra quattro anni a Los Angeles, intanto si gode l’enorme popolarità conquistata grazie ‘alla sua dote’. Lo raccontano i numeri, che non mentono mai: in una manciata di ore il suo profilo Instagram è passato dall’avere 24mila follower a contarne più di 160mica, mica male? Se Duplantis vola in cielo superando il record del mondo per la nona volta con un mostruoso 6.25 metri, Ammirati – al momento – vola sui social. Potere delle Olimpiadi. Anzi, di un salto sbagliato alle Olimpiadi.