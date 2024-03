Antonella Fiordelisi a Pechino Express 2024: com'è cambiata, campionessa di scherma, Higuain e la polemica con Elisabetta Gregoraci

Personaggio su Instagram da un milione di followers, è una celebrità ma non solo per i suoi successi sportivi: televisione, flirt, presunti interessi, il calcio e tutto quel che c'è da sapere su una delle concorrenti dell'edizione 2024

05-03-2024 15:12

Ciò che le preme sottolineare, con la sua cifra e il suo linguaggio, è quanto Pechino Express abbia modificato la percezione delle urgenze e delle priorità, nella sua esistenza dopo aver conosciuto la generosità nel disagio, lo slancio nell’indigenza, la condivisione nelle difficoltà.

Antonella Fiordelisi è tra le protagoniste di questa nuova edizione al via il 7 marzo presentata in una conferenza stampa in una location evocativa (Linate, ndr): farà coppia con Estefania Bernal dando forma e sostanza a Italia Argentina, duo romantico ma non troppo in questo gruppone di partecipanti. L’esperienza del GF Vip è alle spalle, adesso nell’adventure game, leggero quanto basta si misurerà con altre componenti della sua immagine e lo potrà fare grazie a Pechino, condotto da Costantino della Gherardesca e dalla new entry Fru.

Antonella Fiordelisi a Pechino Express

L’indiscrezione circolata negli ultimi mesi è stata confermata: Fiordelisi è tra le concorrenti di questo format che ha trovato collocazione, e una certa freschezza nella produzione, in casa Sky dopo le edizioni andate in onda su Rai2.

Ormai siamo alla terza edizione firmata da Sky in collaborazione con Banijay Italia, e la Rotta del Dragone vorrebbe essere la migliore, la più completa. Forse addirittura la più meritevole di apprezzamento, stando all’impegno produttivo e autoriale che è stato profuso per questa avventura tra Laos, Vietnam e Sri Lanka.

Antonella aveva scelto lo sport, la scherma da ragazzina. Ed è bizzarro vederla tra Kristian Ghedina, Francesca Piccinini e lo stesso Fabio Caressa che, da volto e telecronista Sky, le emozioni le racconta.

La passione per la scherma e la sua carriera sportiva

Salernitana, classe 1998, schermitrice, modella e influencer. Dicevamo che il primissimo interesse di Antonella era esplicitamente lo sport. Giovanissima esordisce in serie A2 e nella Nazionale Under 20, già nel 2017 si classifica al terzo posto ai campionati italiani cadetti e giovani di Cagliari nella specialità della spada.

Una carriera più che onorevole, per Fiordelisi che però devia dal suo percorso sportivo per dedicarsi ad altro, forse per allontanarsi da una carriera che le chiedeva dei sacrifici indubbie, aveva delle esigenze notevoli, importanti.

La notorietà arriva, poi, da una circostanza quasi occasionale quando già nota sui social si associa la sua immagine a un apprezzamento volgare di Gonzalo Higuain.

Fonte: IPA

Antonella Fiordelisi in una occasione pubblica: Opening Natale 2023 Cinecitta world

Higuain, Zaniolo e la polemica con Elisabetta Gregoraci

All’epoca, nel 2017, la giovanissima Antonella viene contattata dal calciatore, all’apice della sua carriera, per via del suo lato B: una storia poco edificante per i contenuti del messaggio che diviene pubblico, rendendo Fiordelisi improvvisamente celebre fuori dallo stretto giro della scherma. Ma è solo l’inizio.

Qualche strascico ce l’ha anche quanto dice in merito a Flavio Briatore. Stavolta Antonella Fiordelisi discute con la showgirl Elisabetta Gregoraci, durante le registrazioni di un programma tv:

“Mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto — ha rivelato in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno —. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”, le sue parole all’epoca dei fatti. Smentita anche la storia che avrebbe avuto con Nicolò Zaniolo che adesso non avrebbe legami ufficiali.

Fonte: Getty Images

Antonella Fiordelisi con Francesco Chiofalo

La storia con Francesco Chiofalo

Mentre è stata una relazione vera quella che l’ha vista accanto a un volto televisivo noto, quello di Francesco Chiofalo, personal trainer protagonista di Uomini e Donne e La pupa e il secchione che ha affrontato un serio problema di salute e con il quale il rapporto si è interrotto dopo circa un anno in modo assai burrascoso.

La coppia si sarebbe conosciuta durante Temptation Island, frequentandosi a lungo e con assiduità: nulla che però abbia indotto Chiofalo a superare il problema della gelosia, secondo quanto svelato da Antonella. Durante i mesi del GF Vip, ha intrecciato una storia con Edoardo Donnamaria, finita all’uscita dalla casa di Cinecittà. E a chiuderla così, ognuno per la sua strada fuori dal bunker.

FAQ Dove è nata Antonella Fiordelisi? La modella e influencer è nata a Salerno il 14 marzo 1998 Quale sport ha praticato Antonella Fiordelisi? Antonella Fiordelisi è stata una campionessa di scherma, sport che continua a praticare.