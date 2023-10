Pechino Express: Caressa, Piccinini, Ghedina e Fiordelisi tra i concorrenti

Rivelati tutti i nomi delle 8 coppie che parteciperanno a Pechino Express 2024, che gireranno tra Vietnam, Laos e Sri Lanka: nel cast sportivi famosi

Sono appena stati rivelati tutti i nomi delle 8 coppie che parteciperanno a Pechino Express 2024. Le riprese stanno per iniziare, e per l’occasione, sono stati rivelati i nomi dei partecipanti e il luogo protagonista della nuova edizione dello show. Pechino Express 2024 sarà capitanata ancora una volta da Costantino Della Gherardesca, solo che questa volta, avrà al suo fianco un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni di “Pechino Express” al posto di Enzo Miccio ma la sorpresa è la presenza del giornalista di Sky Fabio Caressa con la figlia Eleonora e dell’ex pallavolista Francesca Piccinini assieme a una leggenda dello sci come Kristian Ghedina.

Da Caressa a Ghedina, le 8 coppie di Pechino Express

Queste le 8 coppie che parteciperanno allo show:

– Fabio ed Eleonora Caressa

– Damiano e Massimiliano Carrara

– Artem e Antonio Orefice

– Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi

– Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

– Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

– Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

– Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

Pechino Express sarà ambientato in Vietnam, Laos e Sri Lanka

Le 8 coppie di Pechino Express 2024 percorreranno la “Rotta del Dragone“, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, attraversando la natura rigogliosa del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra i templi dello Sri Lanka.

Fabio Caressa sarà accompagnato dalla 19enne figlia Eleonora, che frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano, adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove. In controtendenza con le passioni di casa Caressa, si definisce inetta ad ogni attività sportiva e non sa cucinare.

Ghedina-Piccinini, la strana coppia

Incuriosisce anche il duo composto da Ghedina e Piccinini. Ghedina, 54 anni, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca, Dopo il suo ritiro dalle gare, nel 2006, si dedica alle corse automobilistiche gareggiando nel Campionato italiano Superturismo e nella Porche Supercup.

Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate: con la maglia azzurra vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest’ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Dal 2022 è volto di Sky Sport come commentatrice tecnica.

Infine c’è, in coppia con la modella Bernal, Antonella Fiordelisi, 25 anni, modella e schermitrice, laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d’Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale: con la maglia azzurra partecipa nel 2017 a varie competizioni europee e alla Coppa del Mondo in Germania e Lussemburgo.

Il pubblico sul web ansioso di vedere Caressa

Fioccano le reazioni sui social: “Caressa che va a Pechino durante la sosta delle nazionali hahahahaha”, oppure: “Ottima la partecipazione di Caressa a Pechino Express così evita di parlare di calcio per un po’ di tempo” e poi: “Parliamo di quanto farà ridere Fabio Caressa” e anche: “Caressa tu mi devi arrivare in finale”.

C’è chi scrive: “Si guarda solo per Caressa” e poi: “Dovevano esserci Fabio Caressa e Beppe Bergomi insieme” e infine: “Fabio Caressa va a Pechino express. Per un mese il ‘club’ di Sky rimarrà senza conduttore.

e in caso di eliminazione precoce dal gioco dovrà comunque evitare di farsi rivedere il video per non dare indizi o fornire spoiler sull’andamento della gara. Chi al suo posto?”.