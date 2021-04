Antonio Cassano attacca ancora duramente la Juventus

Antonio Cassano ancora una volta protagonista su Bobo Tv , il canale Twitch di Christian Vieri di cui è ospite fisso insieme a Daniele Adani e Nicola Ventola . Stavolta ha di nuovo attaccato la Juventus , anche se l’inizio è soft: “Io dicevo sempre: ‘Se la Lazio vince, torna dentro al casino’ e poi una tra Juve e Milan resta fuori. Il Milan ha dato conferma che inizia a far fatica a livello fisico e mentale. Per loro la vedo molto complicata e non so se vedo peggio loro o la Juve . Occhio alla Lazio, potrebbe essere a -2 sulla carta e ha partite abbastanza abbordabili”.

Poi la disamina di Fantantonio sulla stagione della Juve si fa particolarmente dura: “Quest’anno non saprei quale partita scegliere che abbiano fatto di buono, su 40-50 partite ne hanno fatte al massimo 4-5 di buon livello, tra cui quella a Barcellona (nella fase a gironi di Champions League, ndr) e il primo tempo con l’Inter in Coppa Italia. Lo dico a malincuore perché Pirlo l’ho sempre difeso , ma quest’anno la Juve l’ho vista molto molto male, senza un’idea , senza nulla, solo coi gol di Cristiano Ronaldo e gli uno contro uno di Chiesa e Cuadrado ”.

“All’inizio mi piceva l’idea degli interscambi e del pressing veloce , ma poi la squadra è andata sfaldandosi – continua Cassano -. Di positivo c’è la Supercoppa vinta col Napoli , per il resto non salvo nulla . Andrea ha fatto degli errori e se ne è sempre assunto le responsabilità, ma se la Juve arriva terza, quarta o quinta sarà la più grossa delusione della stagione . La Coppa Italia è una partita secca quindi può anche perderla, ma se dovesse restare fuori dalla Champions immaginatevi che disastro verrebbe fuori con quei giocatori e soprattutto con quel monte ingaggi ”.

Infine arriva la bordata più grossa, quella alla dirigenza juventina: “Quello che ha detto ieri Paratici sull’allenatore, e cioè che se la squadra va in Champions Pirlo rimane, altrimenti no, anche se quest’ultima cosa non l’ha detta e la presumo io… innanzitutto deve avere paura anche lui perché i disastri li ha fatti anche lui , e poi una società come la Juve non può avere un dirigente come Paratici che fa delle uscite del genere. E se poi la squadra vince la Coppa Italia ? Lo rimetti dentro? Io dico che l’allenatore l’anno prossimo deve comunque essere Pirlo , punto e basta”.

OMNISPORT | 27-04-2021 12:26