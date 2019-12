Antonio Cassano via da Tiki Taka: perché Mediaset lo ha escluso

Antonio Cassano non piace a tutti. E questo lo sa anche il diretto interessato che, in stagioni di estrema e alterna fortuna in qualità di calciatore (e futuro dirigente?), non ha espresso al meglio il suo indubbio talento tecnico e la sua fantasia innata.

Così anche questa esperienza televisiva, al fianco del giornalista ed amico, Pierluigi Pardo, si è conclusa e pare che le modalità che abbiano indotto a tagliare la sua partecipazione – in qualità di opinionista – non siano state delle più cordiali.

Secondo quanto pubblicato dall’edizione odierna de La Repubblica, il rapporto professionale con Cassano previsto con la conclusione dell’anno 2019 si sarebbe anticipato a causa di uno sgradevole episodio avvenuto dietro le quinte di Tiki Taka, il salotto buono del calcio plasmato da Pardo, il quale a sua volta aveva avuto diversi screzi con Wanda Nara, moglie agente di Mauro Icardi.

Non tornerà più: Fantantonio è stato fatto fuori, spiega Repubblica che parla di una “assenza definitiva, voluta dai vertici e non certo da Pardo”. “Dovrebbe entrarci – riporta il quotidiano – anche un recente litigio fuori onda con Giorgia Venturini, ospite fissa a titolo chissà”.

Per Tiki Taka non è l’unica novità: dopo le feste natalizie il talk calcistico si sposterà al lunedì su Italia 1 e non alla domenica su Retequattro, “dove andrà invece un programma sportivo nuovo con Giorgia Rossi“, ha anticipato il quotidiano aggiungendo il particolare più interessante. Ovvero, la presunta discussione tra la Venturini e l’ex attaccante assai sgradita ai vertici di Mediaset.

