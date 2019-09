Tiki Taka-Wanda Nara, Pardo fa marcia indietro

Negli scorsi mesi le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka avevano aggravato la relazione già precaria tra i tifosi interisti e Mauro Icardi. Pierluigi Pardo, conduttore della trasmissione di Mediaset, aveva infatti dichiarato: "La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale e la strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse una, si è rivelata un fallimento totale. Il giocatore è forte ed è ovvio che va a giocare. Può sempre trovare una squadra che lo faccia giocare. Ma l’idea che un giocatore come Icardi, che ha segnato 124 gol con la maglia dell’Inter, vada via in questo modo…".

"L’Inter ora ha interesse a tifare per una buona stagione di Icardi, dato il diritto di riscatto. All’Inter non avrebbe mai giocato, lo hanno detto tutti. Evidentemente, non era un capriccio di Spalletti, questo bisogna dirlo. Le parole di Wanda? Non bastano, secondo me, a provocare scompiglio nello spogliatoio. Però non puoi dichiarare amore a una società e poi farle causa. Perisic, per esempio, se ne è andato. Non può essere che tutti fossero masochisti. Non lo era Spalletti e non lo è Conte".

"E’ arrivato un allenatore nuovo, che ha personalità da vendere. Se avesse ritrovato in Icardi qualità tecniche e comportamentali che gli andavano a genio, non voglio credere che non avrebbe detto alla società ‘partiamo da Icardi’. Se nessuno lo vuole, forse… Non voglio sminuire la gravità delle cose che ha detto Wanda, ce ne siamo accorti tutti. Se Icardi fosse stato un leader, un capitano riconosciuto dai compagni, sarebbe andato nello spogliatoio e avrebbe detto ‘ragazzi, stringiamoci la mano, ripartiamo’, e alla moglie ‘tu stai attenta, la prossima puntata rettifichi".

"Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti".

Come riferisce Sportmediaset, però, Pardo ha poi fatto chiarezza: "Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa. Ora che la causa è stata ritirata e Icardi ha rinnovato, da parte mia c’è come ovvio la massima disponibilità a continuare con Wanda e tutto il cast di Tiki Taka in un clima di massima collaborazione. Ci vediamo il 15 settembre su Italia 1".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 11:56