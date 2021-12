Antonio Conte: "Con l'Inter due anni intensi"

13-12-2021 21:34

Antonio Conte è tornato a parlare dell’Inter a margine del premio Pozzo: “Sono stati due anni molto intensi, li ho vissuti con entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportare l’Inter a vincere il titolo, siamo stati bravi tutti, compresi dirigenti, calciatori e staff. In due anni credo si sia fatto un buon lavoro, l’Inter adesso è una squadra molto molto competitiva e secondo me lo sarà per diversi anni”.

Sul premio ricevuto: “È un grandissimo orgoglio e una soddisfazione, Vittorio Pozzo sappiamo bene cosa può rappresentare per la nostra categoria. Per me vincere il premio a lui intitolato è davvero un onore”.

OMNISPORT