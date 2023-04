Antonio Silva, chi è l’uomo per la difesa di Napoli e Juve

Il giovane centrale difensivo portoghese animerà le prossime cronache di calciomercato. Tuttavia, azzurri e bianconeri devono fare presto: su di lui è già piombato il Liverpool

03-04-2023 19:00

E’ Antonio Silva – classe 2003 del Benfica – il nome che animerà le prossime cronache di calciomercato. Il rinforzo è da collocarsi al centro della difesa e, su di lui, secondo quanto riporta TeamTalk, ci sarebbe il forte interessamento di Napoli e Juventus. Gli azzurri, in particolare, vorrebbero tentare un altro colpo alla Kim Min-jae, al di là della prova insufficiente contro il Milan, tra le più grandi rivelazioni di questa Serie A.

Napoli e Juventus sul difensore-prodigio del Benfica Antonio Silva

Vent’anni da compiere il prossimo 30 ottobre, Antonio Silva è già un giocatore formato per i grandissimi palcoscenici. Centottantasette centimetri di altezza e un fisico imponente: Antonio Siva da Viseu è un prodotto del sempre florido settore giovanile delle Aguias. E la Juventus ha già imparato a conoscerlo sulla propria pelle: suo, infatti, il gol di testa (in anticipo imperioso su Federico Gatti e su assist di Enzo Fernandez, oggi al Chelsea) nel gol che ha aperto il valzer del gol nel match di Champions League dell’Estadio da Luz, poi terminato 4-3 per i lusitani.

Napoli e Juve su Antonio Silva: la bottega cara del Benfica

Attenzione, però. Come spesso accade di questi ultimi tempi, sia Napoli che Juve potrebbero già essere andati fuori tempo massimo con le dinamiche che una trattativa di questo tipo può comportare. Come noto, infatti, la “bottega Benfica” è particolarmente cara e il club lusitano avrebbe già provveduto a piazzare sul ragazzo una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Napoli e Juve devono sbrigarsi: su Antonio Silva c’è già il Liverpool

Cifre, per intenderci, da Premier League. E, sempre secondo TeamTalk, arriva proprio dalla Perfida Albione l’interessamento più concreto per Antonio Silva. Per l’esattezza dal Liverpool, desideroso di ristrutturarsi, reparto per reparto, a cominciare dalla difesa con Joel Matip, Nat Phillips e Rhys Williams sul piede di partenza.