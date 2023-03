Inter, senti Otamendi: "Il Benfica ha fame di vittorie"

In una recente intervista ai canali ufficiali Uefa, il difensore argentino campione del mondo ha messo in guardia i nerazzurri in vista della doppia sida Champions

24-03-2023 17:27

Nicolas Otamendi, in una recente intervista ai canali ufficiali dell’Uefa, ha messo in all’erta l’Inter, prossimo avversario nei quarti di finale di Champions League: “Il club mi ha dato molte responsabilità. Ma a me, devo dure, piacciono molto le sfide e la leadership. Amo il calcio e amo stare in campo, e penso che dobbiamo cercare di essere un esempio per i giovani. Il club vive di titoli, ma sono anche consapevole che ci sono squadre più forti e che lottano per raggiungere gli stessi obiettivi”.

E ancora: “Penso che la nostra caratteristica più importante sia la competitività. Abbiamo un buon allenatore, un buon gruppo di lavoro e tanti ragazzi pieni di ambizione. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, sempre con i piedi per terra. Quello che abbiamo fatto finora è ottimo, andremo partita per partita. Contro il prossimo avversario giocheremo al meglio per cercare di avanzare. Vogliamo ancora toglierci qualche soddisfazione importante”.