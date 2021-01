AO, voli con positivi: 47 tennisti in isolamento

Continuano i problemi legati alla pandemia e allo svolgimento degli Australian Open. Dopo la positività di Murray, diventata quasi questione di stato ora alcuni giocatori dovranno stare in isolamento per 14 giorni senza allenarsi.

Il protocollo prevede infatti che una volta arrivati in Australia i giocatori vadano sì in isolamento ma con la possibilità di allenarsi, nella prima settimana con un altro giocatore nella seconda con altri due.

Non sarà così per Tennys Sandgren, Victoria Azarenka, Lauren Davis, Kei Nishikori, Pablo Cuevas, Sloane Stephens, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Santi González e Artem Sitak e l’italiano Gianluca Mager tennisti che sul volo Los Angeles Melbourne hanno avuto la sfortuna di avere positivi sul volo. Stessa sorte nefasta anche per altri 23 giocatori sul volo Abu Dhabi – Melbourne.

In totale sono 47 i tennisti che dovranno rispettare l’isolamento.

OMNISPORT | 16-01-2021 10:39