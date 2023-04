Aprilia, Maverick Viñales: "Diremo la nostra"

Il centauro spagnolo molto soddisfatto del secondo posto nelle libere del venerdì a Jerez.

28-04-2023 20:49

Maverick Viñales ha commentato molto soddisfatto le libere del venerdì del Gran Premio di Spagna di MotoGp, chiuse al secondo posto: “Questo pomeriggio la situazione non era per niente facile, quindi scendere sotto l’1’37 è molto positivo. Nel settore 4 sono sempre stato piuttosto veloce, quest’anno ho migliorato molto nel primo e nel terzo settore perché la moto me lo permette”.

Lo spagnolo ha molta fiducia in vista di sabato e domenica: “Sapevamo di poter essere veloci, quello che ci è mancato fino ad ora è stato mettere in fila il weekend perfetto. Ora dobbiamo concentrarci sulla qualifica, è fondamentale partire davanti. Le sensazioni sono buone, potremo dire la nostra”.