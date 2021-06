Arabia Saudita-Uzbekistan, paura per Tambakti: sbatte la testa e perde i sensi

Momenti di grande paura durante Arabia Saudita-Uzbekistan. Il difensore Hassan Tambakti ha perso i sensi in campo, dopo essere ricaduto mai a terra a seguito di un contrasto aereo. Il giocatore si trova in ospedale ed è già stato stabilizzato.

L’episodio si è verificato al 73’ della partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 e per la Coppa d’Asia 2023. Tambakti, centrale difensivo classe 1999, è caduto a terra dopo un duro contrasto con un compagno di squadra, il portiere Al-Owais.

Il classe 1999 ricadendo ha sbattuto la terra sul terreno di gioco e ha perso i sensi. Tempestivo l’intervento dello staff medico, che è immediatamente entrare in campo per soccorrere il difensore. Tambakti è stato trasportato in ospedale.

Attraverso un comunicato stampa, la federazione dell’Arabia Saudita ha confermato che il giocatore è stato già stabilizzato e le sue condizioni sono decisamente migliorate. Seguiranno poi altri esami che faranno luce su quanto accaduto.

OMNISPORT | 16-06-2021 14:09