Arbitri Conference League: uno spagnolo per la Fiorentina

La trasferta in Svizzera contro il Basilea, in programma giovedì, sarà diretta da José Maria Sanchez

16-05-2023 12:11

Giovedì la Fiorentina affronterà il ritorno della semifinale di Conference League dopo la sconfitta per 1-2 al Franchi contro il Basilea. Al St. Jakob, a dirigere il match decisivo per andare in finale, ci sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, che sarà coadiuvato dagli assistenti suoi connazionali Cabanero e Prieto. Quarto uomo è Cesar Soto Grado. Al Var ci saranno de Burgos e Munuera.

L’altra semifinale, tra gli olandesi dell’Az e il West Ham, con gli inglesi che in casa hanno vinto per 2-1, sarà arbitrata invece dallo slovacco Kruzliak.