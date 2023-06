Arbitri: Irrati e Valeri si dimettono dalla Can, non fischieranno più

Non è ufficiale, ma l'indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport: la scelta sarebbe maturata in modo autonomo

05-06-2023 15:14

La Can, la Commissione arbitri nazionale, perde due arbitri internazionali: Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Lo scrive il Corriere dello Sport, anche se manca l’ufficialità. La scelta dei due fischietti sarebbe definitiva e maturata in modo autonomo. “Le dimissioni porteranno i due fischietti a non arbitrare più con, però, la possibilità di andare a ricoprire un altro ruolo nel mondo degli arbitri”. Gli organici per la prossima stagione verranno definiti l’1 luglio.

Irrati è stato designato al Var nella finale di Europa League 2018-2019 tra Chelsea e Arsenal e nella finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco nel 2020; Valeri – che in Serie A ha esordito nel 2007 – è stato addetto al Var negli ultimi Mondiali disputati in Qatar.