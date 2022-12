Arbitri nel caos: la Turchia pensa a Stéphanie Frappart

11-12-2022 09:14

Dopo la pausa per il Mondiale il massimo campionato della Turchia riprenderà l’antivigilia di Natale con il derby tra la capolista Fenerbahce e il Trabzonspor campione in carica, distante solo sei punti, mentre l’8 gennaio la capolista affronterà ancora in casa il Galatasaray, attualmente secondo in classifica.

La speranza è che la sosta abbia spento le polemiche arbitrali che avevano accompagnato la prima parte della stagione. A tal proposito la Federazione sta studiando piani alternativi e tra i temi affrontati in una riunione che ha coinvolto i club e i vertici calcistici nazionali c’è anche l’ipotesi di ricorrere ad arbitri stranieri per le partite più importanti.

Propio in vista di Fenerbahce e Galatasaray, in particolare, sulle colonne di ‘Hürriyet’ è spuntato anche il nome di Stephanie Frappart: “Ha più successo di molti arbitri uomini ed è all’ordine del giorno” il suggerimento dell’editorialista Murat Fevzi Tanirli.

Sarà davvero così? Frappart, primo arbitro donna a dirigere una partita dei Mondiali, quella tra Costa Rica e Germania, dopo aver già tagliato lo stesso traguardo in Europa League e Champions League e dopo aver arbitrato la finale di Supercoppa Europea 2019 Liverpool-Chelsea, sembra pronta…