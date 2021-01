Arbitro Oliver: "Real-Juventus? I tifosi mi hanno detto cose assurde"

Ai microfoni del Daily Mail, l’arbitro Oliver è tornato a parlare di Real Madrid-Juventus 1-3, match che ha fatto infuriare Buffon e i sostenitori bianconeri: “Funziona così, anche se alcune delle cose che ti dicono i tifosi sono assurde, di un altro pianeta. Ma come arbitro devi prenderle con le pinze, perchè sai benissimo che sono dovute al fatto che il tifoso vuole che la sua squadra vinca. E se non succede non è mai colpa della squadra, c’è sempre un ottimo motivo per cui si perde”.

Oliver stesso è un tifoso: “Ogni decisione presa contro il Newcastle per me è una decisione sbagliata. Non posso arbitrarlo e neanche del Sunderland, per ovvi motivi. Poi, considerando che da marzo-aprile siamo sempre coinvolti nella lotta per la retrocessione, non posso arbitrare neanche le partite delle avversarie del Newcastle”.

OMNISPORT | 10-01-2021 16:04