Argentina, Alvarez: "Sono contento, pronti a dare il massimo"

13-12-2022 23:01

Julian Alvarez è stato autore di una grandissima partita, segnando una doppietta che ha permesso all’Argentina di vincere contro la Croazia e di guadagnarsi l’accesso alla finale della Coppa del Mondo in Qatar.

Queste le parole del centravanti del Manchester City riprese dalla federazione argentina:

“Sono contento, lo meritavamo, siamo in finale ed era quello che volevamo. Nella mia famiglia saranno tutti impazziti, come in tutto il Paese, immagino. Adesso ci riposeremo, pronti a dare il massimo in finale domenica per fare una grande partita“.