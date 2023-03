Argentina da applausi, Messi segna una tripletta

I Campioni del Mondo in carica vincono 7-0 con il Curaçao. La Pulce a quota 102.

29-03-2023 09:33

L’Argentina si diverte nell’amichevole contro la modesta nazionale di Curaçao. La partita si trasforma in una vera e propria festa per i Campioni del Mondo in carica che si impongono con un roboante 7-0.

Protagonista assoluto del match è stato Messi. Il fuoriclasse del PSG, eroe dell’ultimo Mondiale, ha segnato una tripletta in meno di 40′ di gioco. Tre gol che gli hanno permesso di arrivare a quota 102 gol con la casacca della nazionale argentina. Un record pazzesco per un giocatore unico. Alla festa hanno partecipato anche gli “italiani” Di Maria e Nico Gonzalez, autori di una rete a testa (il bianconero ha segnato su calcio di rigore). Il tabellino ha visto anche in gol Fernandez e Montiel.