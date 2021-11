Argentina e Brasile non si fanno male: 0-0 e Albiceleste ai Mondiali

17-11-2021 08:54

I fuochi d’artificio che hanno aperto la serata dell'”Estadio San Juan del Bicentenario” sono stati praticamente il preludio a una serata di festa, celata da un pari che non ha fatto vittime, se non quelle relative a uno o più contrasti di gioco più duri della media.

Argentina e Brasile non si fanno male: si affrontano, provano a sbloccarla, ma non ci riescono. E alla fine, al di là della delusione per un risultato a reti bianche che non piace a nessuno, si abbracciano, consapevoli che si rivedranno nella competizione più importante e ambita. I Mondiali in Qatar.

Nell’Albiceleste spazio dal primo minuto a Lautaro Martinez al centro dell’attacco, in un tridente composto da Di Maria e Messi: nel Brasile, invece, Cunha viene preferito a Gabriel Jesus, con Neymar out per infortunio.

Nel pre-gara anche una dedica dei compagni al Kün Aguero, protagonista suo malgrado di un periodo non semplicissimo che ci auguriamo tutti passi in fretta.

Al 19′ ci prova Cunha da centrocampo, ma il suo destro non si abbassa a tal punto da beffare Emiliano Martinez e un popolo intero, entrando nella storia di una delle rivalità più sentite del pianeta. Peccato per lui: l’attaccante dell’Atletico Madrid ci è andato vicinissimo.

La partita, comunque, non ha un vero e proprio padrone: nel finale di primo tempo ci prova De Paul con un destro a giro che non si alza abbastanza, ma che diventa molto insidioso. Bravo Alisson a respingere.

L’occasione migliore capita, comunque, alla squadra di Tite: al 60′ Fred raccoglie una palla al limite dell’area e la calcia con il collo pieno. La sfera si abbassa quel tanto che basta per ingannare Martinez, ma la traversa salva il portiere dell’Aston Villa.

Una menzione speciale va a Lionel Messi: molto criticato per quel che non riesce a dare al PSG, ma al netto di una gara complessiva priva di lampi la Pulce sembra essere apparentemente tornato nella sua dimensione. Ha provato a prendere per mano i suoi in alcuni momenti del match, senza riuscirci troppo: in ogni caso, segnali positivi per il suo rientro a Parigi.

Nel finale c’è spazio ancora per i fuochi d’articifio: in campo non si sono visti, ma quelli fuori dal San Juan del Bicentenario sono importanti.

L’Albiceleste di Scaloni con il pari contro il Brasile stacca il pass per i Mondiali in Qatar, raggiungendo il Brasile, già qualificato: Messi e compagni hanno 12 punti di vantaggio su Perù e Colombia (bloccata dal Paraguay), attualmente quarte e solo una tra queste potrebbe superare, conti alla mano, l’Argentina. Un altro sogno “Mondiale” sta per iniziare.

