Argentina, esordio choc in Coppa America

Un anno dopo il Mondiale di Russia, si rinnova l’incubo dell’Argentina, a secco di vittorie dalla Coppa America 1993 e protagonista di un pessimo debutto anche nell’edizione 2019 del torneo continentale, la cui fase finale si gioca in Brasile.

Nella prima partita del girone, infatti, giocata a Salvador de Bahia, la Seleccion è stata battuta per 2-0 dalla Colombia: hanno deciso i gol al 14' di Roger Martinez, che ha sostituito dopo pochi minuti l'infortunato Muriel, e dell’atalantino Duvan Zapata nel finale.

L’Argentina butta via il primo tempo e si sveglia troppo tardi nella ripresa, trascinata da un Messi a corrente alternata e dal buon rendimento dell’udinese De Paul, entrato nel secondo tempo. Paulo Dybala e Lautaro Martinez sono invece rimasti in panchina per 90 minuti. Nella prossima partita contro il Paraguay per l’Argentina sarà già vietato sbagliare.



SPORTAL.IT | 16-06-2019 09:33