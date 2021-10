Argentina: il Talleres sogna in grande

Defensa y Justicia-Talleres Córdoba (lunedì 4 ottobre ore)

Tra le sfide più affascinanti della quattordicesima giornata di Superliga c’è Defensa y Justicia-Talleres Córdoba.

Il principale motivo d’interesse del match in programma a Gobernador Julio A. Costa (località della zona sud della Gran Buenos Aires)?

A caccia del primo titolo nazionale della sua più che centenaria storia, il Talleres Córdoba sogna di ripetere in Argentina quanto riuscito 5 anni fa al Leicester di Claudio Ranieri in Inghilterra.

Defensa y Justicia

Perdendo 2-1 sul campo del San Lorenzo, il Defensa y Justicia ha mancato l’appuntamento con l’ottavo risultato utile consecutivo in Superliga ed è rimasto bloccato a quota 15: i gialloverdi sono diciassettesimi.

Talleres Córdoba

Refilando un poker al Rosario Central, il Talleres Córdoba ha collezionato il terzo successo di fila ed è balzato a quota 29: senza ko dal 29 luglio, i biancoblù dopo 13 turni guardano tutti dall’alto in basso.

Altri dati

Titolare di un buon ruolino interno (3-2-1), il Defensa y Justicia segna un gol ogni 90 minuti.

A caccia del quinto colpo corsaro (4-1-2), il Talleres Córdoba ha una buona differenza reti: +12.

Pronostico

Il confronto diretto più recente si è concluso con un pirotecnico 2-2; questa volta scegliamo il Talleres Córdoba.

Una curiosità

Il tecnico del Talleres Córdoba si chiama Alexander Jesús Medina Reobasco, è nato nel 1978 in Uruguay ed è stato un attaccante così bravo che nel 2003 ha vinto la classifica dei cannonieri con la maglia del Liverpool… di Montevideo, però.

OMNISPORT | 04-10-2021 10:08