Argentina, la lettera di Messi sui social in ricordo del Mondiale

Il sette volte Pallone d'Oro: "Sono passati sei mesi da quando abbiamo sollevato la più bella di tutte...".

20-06-2023 17:54

Lionel Messi non riesce a dimenticare il trionfo al Mondiale con la sua Argentina. Sui social, il sette volte Pallone d’Oro ha scritto una breve lettera postando alcune foto di quella fantastica cavalcata invernale: “Sono passati sei mesi da quando abbiamo sollevato la più bella di tutte”.

“6 mesi in cui non ho potuto smettere di pensare a tutto quello che abbiamo vissuto – continua Messi -, a quanto lo abbiamo combattuto e a come ancora oggi ce lo siamo goduto. È impossibile riassumere i Mondiali in immagini, ce ne sarebbero così tante che non ci starebbero in nessun album. Ma coincidendo con i 6 mesi, volevo condividere alcuni momenti che mi vengono in mente molte volte e che mi rendono molto felice per come sono andati e come sono stati”.