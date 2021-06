Argentina, Lionel Messi elogia Rodrigo De Paul

Lionel Messi in conferenza stampa in vista di Argentina-Cile di Copa America ha elogiato Rodrigo De Paul: “E’ un giocatore importante in campo, sia con il pallone che senza. Cerchiamo di ritrovarci e di stare sempre vicini, per via della mia posizione e della sua. Piano piano ci siamo conosciuti e mi trova bene a giocare con lui”.

Il centrocampista dell’Udinese è cercato da tanti club italiani ed esteri: “È diventato molto importante dall’arrivo di Scaloni. La mia posizione, il mio modo di giocare, il settore in cui mi muovo ogni volta è quello più vicino a lui”.

OMNISPORT | 14-06-2021 14:12